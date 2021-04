Suspeitos de furto e receptação de equipamentos da Sefaz são presos

Acusados e objetos foram apresentados no Ciosp do Pacoval, zona norte de Macapá

Por OLHO DE BOTO

Dois homens foram presos na madrugada desta quarta-feira (28), após terem sido reconhecidos como autores de um furto ocorrido no prédio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) no centro de Macapá, de onde foi levado uma unidade evaporadora e um compressor de ar.

Além da dupla presa após o furto, também foi preso um comerciante pelo crime de receptação.

De acordo com o sargento John, do 6º Batalhão da Polícia Militar, responsável pelo patrulhamento na região, a ação da dupla foi flagrada pelo sistema de monitoramento de uma empresa de segurança que presta serviço para o governo do Estado.

O fiscal da empresa comunicou o caso ao 190 e repassou as características dos suspeitos. Em seguida, eles foram localizados na frente de um estabelecimento comercial, no Bairro Perpétuo Socorro, zona leste da capital.

De lá, o dono do comércio também foi conduzido à Central de Flagrantes do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval. Ele teria comprado os objetos furtados, por R$ 30. No local, a polícia também encontrou um refil de colete balístico.

“Os dois responsáveis por furto já são velhos conhecidos da polícia, têm passagens pelo mesmo tipo de crime. Já o comerciante nós não conhecíamos, mas por ele ter comprado materiais furtados, que já se encontravam dentro do estabelecimento comercial dele, recebeu voz de prisão por crime de receptação. Esses dois indivíduos velhos conhecidos passam a noite furtando, prédios, escolas, e fazem isso porque tem alguém pra comprar. O comerciante, ele trabalha também com venda de sucata, por isso comprou esses materiais”, explicou o sargento John.