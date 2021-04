Suspeitos de tráfico pulam no Rio Oiapoque para escapar; adolescente é detida

Dupla escapou, mas a PM apreendeu uma jovem com porções de crack e maconha. Caso ocorreu no município de Oiapoque, a 590 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Na madrugada desta quarta-feira (14), policiais do 12º Batalhão da Polícia Militar apreenderam maconha e crack durante patrulhamento pela orla do município de Oiapoque, a 590 km da capital amapaense.

O entorpecente estava na posse de uma garota de 17 anos, capturada por volta de 3h40, no banheiro de um posto de combustíveis.

De acordo com os militares, a jovem estava na companhia de dois homens, que conseguiram escapar da abordagem pulando no Rio Oiapoque. Já a suspeita correu e se escondeu no posto.

Lá, tentou se desfazer de uma carteira de cigarros que continha 3 porções de crack. Mas, a droga foi encontrada no cesto de lixo do banheiro. No bolso do moletom que ela usava, foram achadas mais 10 porções de maconha e uma quantia em dinheiro.

Os policiais também perceberam que havia um volume no bolso da bermuda da jovem, mas ela se recusou a retirar o conteúdo. Por isso, ela foi levada até a sede do Batalhão, onde foi revistada por uma policial feminina.

Porém, nada mais foi encontrado com ela. Os militares olharam dentro da viatura e acharam outras 9 porções de maconha. A polícia acredita que a garota tenha se desfeito das porções durante o deslocamento à sede do Batalhão.

No total, foram apreendidos 22 porções de drogas, 1 dólar e R$ 231. A PM ainda fez incursões pela margem do Rio, contudo, os dois homens que fugiram da abordagem não foram mais localizados.