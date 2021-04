Suspeitos vendiam celulares de roubo a residência pela internet, diz PM

Acusados foram presos no Bairro Infraero 1, zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Militar conseguiu prender, com a ajuda de vítimas de assalto, dois homens suspeitos de participarem de um esquema de venda de produtos roubados. Eles seriam os responsáveis por vender na internet diversos eletroeletrônicos que seriam fruto de roubos e furtos a residências e assaltos a transeuntes.

A prisão ocorreu por volta de 21h deste sábado (24). A polícia foi acionada por um casal que na noite anterior, sexta-feira (23), teve a residência invadida por assaltantes armados, que depois de aterrorizarem a família, roubaram vários objetos, incluindo os celulares das vítimas.

Para não ficar sem comunicação, o casal entrou num site de compra e venda. Lá, procurando modelos para comprar, as vítimas acabaram reconhecendo os aparelhos que haviam sido levados no assalto. Eles então agendaram um encontro para efetivar a compra, mas avisaram a polícia.

O encontro ocorreu na Rua Maria Neuza do Carmo, no Bairro Infraero I. No local, apareceram Jardel Correa Monteiro, de 22 anos, e Ramison de Jesus Almeida, de 27 anos. Eles estavam com os celulares roubados da casa.

Neste momento militares do 2º Batalhão chegaram e abordaram os vendedores. Eles estavam em um gol de cor branca. Depois de revistá-los, os policiais apreenderam R$ 794, 8 celulares, carregadores, máquinas de cartão de crédito e débito, 10 cartões bancários e uma série de documentos pessoas de outras pessoas.

Eles não disseram onde haviam e nem com quem conseguiram os celulares roubados. Foram presos e levados para o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), do Bairro Pacoval, onde foram apresentados por receptação.