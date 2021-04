Trabalhador morre estrangulado após camisa engatar em eixo de motor

Caso ocorreu no município de Vitória do Jari, no sul do Amapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um homem morreu estrangulado após uma camisa que estava por cima do ombro engatar no eixo do motor de uma pequena embarcação, conhecida como rabeta.

O caso ocorreu na última terça-feira (27), por volta das 11h30, na margem do Rio Jari, na comunidade do Bezerra, próximo à Jarilandia, em Vitória do Jari, no sul do Amapá.

Segundo a Polícia Militar, Rodrigo Silva e Silva, de 24 anos, estava trabalhando. Ele era assistente técnico e prestava serviços de telefonia na região. Estava sozinho no momento do acidente.

A Polícia Civil apurou que após a camisa que estava no ombro e pescoço de Rodrigo – provavelmente para ele proteger a pele do sol – enrolou no eixo do motor e lhe sufocou. A força do eixo fez ele colidir contra a embarcação.

“Ele bateu muito forte com a cabeça no casco do barco, que afundou um pouco uma parte da cabeça dele, e ainda teve o sufocamento. Isso foi o que a equipe viu no local. Estamos esperando o laudo necroscópico. Mas se trata de acidente. Está descartada a possibilidade de crime”, detalhou o delegado Erivelton Clemente, de Vitória do Jari.

O corpo do trabalhador foi removido pela Polícia Científica.