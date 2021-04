Traficante foge e deixa 7,5 kg de drogas para trás

A apreensão ocorreu em uma área de ponte do Bairro Perpétuo Socorro, zona leste de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A polícia acredita ter apreendido uma pequena encomenda de drogas que teriam sido produzidas em um país vizinho – sulamericano – e teriam vindo parar no Amapá. A apreensão ocorreu por volta de 17h30 desta quarta-feira (14).

Segundo a Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), os 7,5 kg de maconha e crack estavam escondidos dentro de uma casa situada em área de ponte do Bairro Perpétuo Socorro, zona leste de Macapá.

A pessoa investigada fugiu momentos antes da chegada da polícia. Os pacotes deixados para trás estão marcados com a imagem de uma pequena bandeira nas cores amarelo, azul e vermelho.

“Possivelmente as cores de algum país vizinho que seja produtor de drogas. Esse material pertencia a um traficante que já foi preso no passado pela Polícia Civil. As investigações sobre ele terão continuidade”, avisou o delegado Vladson Nascimento.

Junto com a droga, foi apreendido um caderno de anotações contendo a contabilidade do tráfico na região. A polícia acredita que as informações seriam para quem a droga apreendida seria entregue.