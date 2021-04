Traficante que guardava armas e drogas para facção morre em confronto com a Força Tática

Região conhecida como "Cracolândia", na Baixada do Ambrósio, tem sido alvo de disputas entre facções pelo controle do território. Foto: Olho de Boto/SN

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um dos traficantes que comandava o comércio de drogas na baixada do Ambrósio, região do município de Santana, distante 17 km de Macapá, morreu em confronto com a Força Tática da Polícia Militar.

A ocorrência se deu por volta de 23h do sábado (3), na área conhecida como “Cracolândia”, durante operação de saturação da PM. O criminoso foi identificado como Helber Pantoja Brito, de 27 anos. Ele estava cumprindo pena no regime domiciliar.

De acordo com informações da equipe do 4⁰ Batalhão e do BFT, o local foi identificado como sendo de forte esquema de tráfico de drogas, com constantes confrontos entre facções pelo controle do território.

Durante incursão na Cracolândia, os PMs avistaram diversos suspeitos que empreenderam fuga. Ao chegarem em uma residência indicada como local de armazenamento de drogas e armas de uma facção, Helber Pantoja teria corrido para o interior da casa e ao notar a aproximação dos policiais os recebeu a tiros.

Após os militares responderem ao ataque e realizarem adentramento tático, encontraram o detento baleado. O socorro de urgência então foi acionado, mas Helber acabou indo a óbito.

Em seus antecedentes criminais, a polícia constatou diversos processos por roubo qualificado. Foram apreendidas uma pistola calibre 380, com munições intactas, porções de entorpecentes de diversos tamanhos e tipos, dinheiro, balança de precisão, além de celulares.