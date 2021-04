URGENTE: Assaltantes mantêm família refém em Macapá

Crime está em andamento em uma residência na Rua Italiótas, no Bairro Renascer 1, zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Dois assaltantes mantêm uma família refém em um roubo frustrado à uma residência localizada na Rua Italiótas, no Bairro Renascer 1, zona norte de Macapá, na manhã desta quinta-feira (8). O Bope está no local e negocia a libertação dos reféns e a rendição dos criminosos.

Até as 10h20, apenas um refém, que teria passado mal, apresentando problemas de pressão, havia sido liberado. Era uma mulher, que foi levada para atendimento médico por meios próprios. Até aquele momento, a polícia não sabia informar o estado de saúde dela.

Informações preliminares repassadas pelo capitão Wilkson, do Bope, dão conta de que tudo teria começado por volta de 9h, quando os criminosos teriam conseguido entrar na casa, que parece ser de alto padrão.

No entanto, uma pessoa que passava pelo local percebeu a movimentação estranha e acionou a polícia. O Bope cercou o local e isolou o perímetro com a ajuda do Batalhão de Trânsito (BPTran), montando o cenário de crise e operações. Uma equipe do Corpo de Bombeiros também está a postos.

Segundo o capitão Wilkson, os bandidos estariam armados com dois revólveres. A polícia também ainda não tem certeza de quantos reféns estão nas mãos dos assaltantes.

As negociações ainda estão no início. Os criminosos já exigiram a presença da imprensa, de familiares e de um advogado.

“Nós estamos providenciando essas condições para que não coloquem as pessoas em mais risco”, assegurou o capitão.

A polícia também ainda não sabe se a casa foi escolhida aleatoriamente ou se o roubo foi planejado. A reportagem do Portal SelesNafes.com acompanha a situação no local.