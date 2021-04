Usina de oxigênio é acionada em Macapá; Santana será a próxima cidade

Equipamento foi doado por um banco a pedido do senador Davi Alcolumbre (DEM)

Por RODRIGO ÍNDIO

Com a capacidade de abastecer 32 cilindros de 7 metros cúbicos a cada 24h, entrou em funcionamento neste sábado (10) a usina produtora de oxigênio hospitalar de Macapá. Instalada no Centro Covid Santa Inês, na orla da cidade, o equipamento possibilitará o abastecimento do local e também de outras unidades de saúde vocacionadas ao atendimento de pacientes com o coronavírus.

A nova usina é fruto da união de esforços encabeçada pelo senador Davi Alcolumbre (DEM), após ser encaminhado a ele pelo Mistério Público do Amapá, a preocupação da possível falta de oxigênio no Estado. O parlamentar pediu a um banco a doação do equipamento.

“Diante do drama que a gente tá vivendo no Brasil em relação a oxigênio, em uma conversa com o MP e o governador Waldez, a gente resolveu fazer a cessão dessa usina, que era do governo, para o município de Macapá. Estou muito feliz de estar entregando essa usina aqui mesmo num momento de tristeza, por saber que vai produzir oxigênio e salvar a vida das pessoas”, destacou o senador.

Orçada em R$ 1,2 milhão, esta é a terceira usina entregue por Davi ao Amapá este ano. As outras duas são provenientes de articulação com o governo federal. Elas estão instaladas nos municípios de Laranjal do Jari e Oiapoque.

O governador Waldez Goés (PDT) lembrou da união de esforços de Davi, da procuradora-geral de Justiça Ivana Cei e do prefeito Antônio Furlan (Cidadania). O chefe do executivo caracterizou como melhor retaguarda aos profissionais da saúde que assistem no dia a dia a população que necessita de cuidados. Ele já adianta uma nova entrega.

“O senador Davi está viabilizando uma [usina] na próxima semana pra Santana. Então realmente eu acho que esse insumo do oxigênio nós vamos ter um conforto né, não vai sobrar oxigênio, mas pelo menos não vamos passar pelo trauma que passou o Amazonas”, comparou Waldez.

A nova usina de oxigênio chegou em Macapá no dia 26 de março. No dia seguinte teve início a construção da estrutura para abrigar definitivamente o equipamento. A usina é automática e não utiliza óleo como fornecedor de energia.

“Na verdade, há duas semanas a gente teve um aumento da demanda porque realmente ainda estava no pico e com a estruturação de respiradores você precisava ter um consumo maior. Nós iniciamos as tratativas com a White Martins, foi necessário até ajuizar uma ação (…) mas nunca ficamos sem oxigênio”, garantiu o prefeito de Macapá.

Cerca de 580 cilindros estão divididos pelas unidades de saúde da capital para serem abastecidos e atender os pacientes de covid.