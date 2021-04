Vacina: Projeto de Acácio amplia categorias na lista de prioridade

O parlamentar do Amapá apresentou três projetos de lei ampliando os grupos que precisam ser vacinados com urgência

A Câmara dos Deputados começou a analisar três projetos de lei que ampliam os grupos de prioridade da vacinação contra a covid-19. As propostas do deputado federal Acácio Favacho (Pros) incluem profissionais de transporte, limpeza urbana e instituições financeiras.

Os dispositivos incluem os trabalhadores dos transportes coletivo rodoviário, metroviário, aquaviário de cargas e passageiros, além de caminhoneiros e demais motoristas rodoviários de cargas. Entre os profissionais de limpeza estão os catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Dos bancos, estão incluídos na proposta os funcionários que têm contato com o público.

“Estes profissionais estão cotidianamente expostos ao vírus e, pelo caráter de essencialidade no setor, não puderam em momento algum deixar de comparecer ao trabalho. Além disso, a vacinação desse grupo tem o condão de evitar que sejam vetores de transmissão da doença, inclusive para regiões que possam já ter controlado o surto da Covid-19”, explica o parlamentar.

Acácio lembrou que a Lei 1011/20, aprovada em plenário e que ampliou as categorias prioritárias, não contemplou todos os profissionais que precisam ser imunizados com urgência.

“Durante a tramitação desse projeto em Plenário não foi possível construir consenso em torno de todos os grupos que, justificadamente, pleiteavam a sua inclusão na lista de prioridades. Neste sentido, proponho este projeto com intuito de facilitar a aprovação desses trabalhadores na lista de prioridades”, afirma.

O deputado conta que recebeu a sugestão do projeto que incluir os profissionais de transporte durante encontro com o vereador André Lima, de Macapá. Já a inclusão dos profissionais de limpeza foi uma solicitação da vereadora Luany Favacho, por se tratarem de trabalhadores de um segmento importante para o controle da situação sanitária. A inclusão de bancários e demais trabalhadores de instituições financeiras em contato com o público atende uma solicitação do sindicato da categoria.

“ Existem inúmeros pedidos para o atendimento dessa categoria e entendemos que temos que olhar de forma mais célere a situação da vacinação deles. Podemos citar a situação da Caixa Econômica Federal nesse período já atendeu um contingente de 120 milhões de pessoas, em função do pagamento do auxílio emergencial, as demandas FGTS e de programas sociais, atividades essenciais para a sobrevivência da população”, justifica.