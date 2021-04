Vacinação contra a Gripe inicia; veja cronograma

Doses estão disponíveis nas UBS para os grupos prioritários. Vacina protege contra três subtipos do vírus: influenza A (H1N1); influenza A (H3N2) e influenza B.

Compartilhamentos

Já está ativa a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe, que começou no Amapá nesta segunda-feira (12). O Estado recebeu e repassou aos municípios 37.200 doses da vacina influenza trivalente, que protege contra três subtipos do vírus: influenza A (H1N1); influenza A (H3N2) e influenza B.

No Amapá, a imunização acontece nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e é dividida em três fases: a primeira, do dia 12 de abril a 10 de maio, atende: crianças de 6 a meses a 6 anos incompletos; gestantes; puérperas; povos indígenas e trabalhadores da saúde.

A segunda etapa, de 11 de maio a 8 de junho, será para idosos acima de 60 anos e professores.

A terceira etapa acontece de 9 de junho a 9 de julho e imunizará pessoas com comorbidades; com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores do transporte coletivo rodoviário e portuários; forças de segurança e salvamento; forças armadas; funcionários do sistema de privação de liberdade; pessoas privadas de liberdade; e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

Para as pessoas que também fazem parte dos grupos prioritários da imunização contra a covid-19, a recomendação do MS é que se tenha um intervalo de no mínimo 14 dias entre uma vacina e outra. O objetivo da campanha é imunizar pelo menos 90% do público até 9 de julho.