Vale do Jari recebe R$ 110 milhões em investimentos

Algumas obras estão em andamento, mas outras já foram concluídas

Compartilhamentos

O senador Davi Alcolumbre (DEM) entregou uma série de obras no Vale do Jari, no fim de semana, e anunciou investimentos de R$ 110 milhões, já liberados.

“Foi no final do ano passado. Eu estava eleito, mas ainda não havia tomado posse. O prefeito era o anterior ainda. Qual não foi minha surpresa quando, ainda naquele momento de transição, recebo uma ligação altas horas da madrugada. Do outro lado da linha estava o senador Davi, que me disse: ‘Ary, tem tantos milhões para Vitória’. Quase morri de susto! Aí Davi completou: ‘E tem mais, já está em execução a obra de pavimentação em bloquete na Cidade Livre, para a qual eu destinei emenda de R$ 3 milhões’, disse o prefeito de Vitória do Jari, Ary Duarte.

A obra no Bairro Cidade Livre inclui pavimentação com drenagem, meio fio, sarjeta e calçada. O senador esteve na obra e elogiou a qualidade do trabalho.

“Eu quero cumprimentar toda a equipe técnica da prefeitura, registrar que a obra está ficando muito bonita, que o serviço está ficando bem feito, e dizer que é assim que a gente vai botando o Amapá nos eixos: melhorando a vida das pessoas e gerando empregos. Isso é política pública na veia!”, disse o senador.

Num encontro com os vereadores, o senador prestou contas e disse que as vezes é necessário trabalhar até dois anos num projeto para ter o recurso liberado. Por isso, é sempre bom ver a obra executada.

“A gente destinou para Vitória do Jari, nos últimos 2, 3 anos, e somados aos recursos que temos para este ano, nós estamos falando em um montante de mais de R$ 40 milhões em obras. Com mais recursos no valor de R$ 70 milhões para Laranjal, são R$ 110 milhões em obras e serviços para o Vale do Jari”, afirmou o senador Alcolumbre.

Laranjal

De Vitória, Davi seguiu para Laranjal do Jari onde esteve na UPA. Em março, a unidade recebeu uma das três usinas de oxigênio articuladas pelo senador.

“Foi o nosso senador quem conseguiu a usina, as medicações, os insumos, que atendem tanto a população de Vitória quanto a população de Laranjal. Temos, agora, 3 ambulâncias, 2 para município e uma para l hospital de Laranjal, e quem conseguiu foi o Davi. Ou seja, o sistema de saúde de todo o Vale do Jari está se fortalecendo com as emendas do senador Davi.”, afirmou o prefeito Márcio Serrão.

O senador também foi conhecer o novo prédio administrativo da assistência social da prefeitura, concluído em dezembro com emenda de R$ 500 mil de Davi, que também assinou a ordem de serviço do prédio do Comando da Guarda municipal, além da entrega de 8 motocicletas para os guardas, no valor total de RS 700 mil. Também foram entregues 3 ônibus escolares, emenda de Davi no valor de R$ 1 milhão.

A comitiva também esteve na Praça Central de Laranjal, construída R$ 556 mil articulados pelo senador. A seguir, foi a vez de conhecer a Feira do Pescado, construída com emenda de R$ 650 mil. Outra obra visitada foi a pavimentação de 8 km (R$ 11 milhões).

O senador participou ainda da inauguração de uma UBS aparelhada com emenda de R$ 915 mil.

“Apesar da pandemia e justamente pela crise sanitária nunca antes vivida em toda a nossa história, a gente sabe da importância de manter a economia da região aquecida. A gente sabe das dificuldades que o Brasil e o mundo estão enfrentando com essa pandemia. Mas precisa trabalhar para além e depois dela, com geração de emprego e renda em todo o Vale do Jari”, concluiu Alcolumbre.