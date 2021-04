Vereador acredita que garotos estão vivos

Procura na mata por jovens desaparecidos foi retomada por mateiros, caçadores, coletadores de açaí e outras pessoas da comunidade de Calçoene, a 370 km de Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Dentre os vários personagens no caso do desaparecimento de Renato Siqueira, de 13 anos, e Fabrício Oliveira, de 14 anos, em Calçoene, município localizado a 370 Km de Macapá, há o vereador Socorro Costa (PSD), de 45 anos de idade. Ele acredita que os dois adolescentes estão vivos.

Membros da primeira equipe do Corpo de Bombeiros do Amapá relataram ao Portal SelesNafes.com que Socorro foi fundamental, especialmente nos primeiros dias de buscas, quando o caso ainda tinha atenção reduzida.

O parlamentar acredita que as buscas foram suspensas muito cedo, que as equipes poderiam permanecer mais alguns dias e que a saída se deu de forma um pouco abrupta. No entanto, elogiou o empenho de todos na procura e nas investigações, especialmente das primeiras equipes que começaram a tentar traçar o possível paradeiro dos jovens dentro da selva.

Para ele, aquela região de mata é muito grande e por conhecer a família, descarta a possibilidade de que tenha ocorrido crime. Por isto, ele não perde a fé de ainda achar os garotos com vida.

“Pensa comigo: é uma região de mata muito grande, nós andamos em muitos lugares, mas pode perguntar aí dos bombeiros, era um dia inteiro de caminhada para avançar pouco. Os garotos podem, sim, ter se deslocado três dias seguidos. Olha, se tivessem mortos, talvez a gente tivesse visto, nos voos, pássaros ao redor do local, a gente sabe como é”, declarou Socorro.

Quando perguntado do porquê acredita que, estando vivos, os garotos não responderam ao barulho do helicóptero e dos rojões lançados, ele afirmou:

“Podem estar desorientados, podem estar mais longe, podem ter tentado chamar atenção e não conseguido. É claro que, e é difícil falar isso, ali tem muita onça, tem sucuri, mas minha crença mesmo, tenho fé que possam estar vivos e serem encontrados”, diz Socorro.

Para o homem que esteve nas buscas, inclusive indo para a mata e nas buscas nos rios, os caçadores, homens da região, coletadores de açaí e mateiros, que retomaram as buscas por conta própria, podem ter êxito – e essa é a torcida dele e de toda a comunidade de Calçoene.

Início de ano difícil

Socorro Costa revelou que o município de Calçoene passa por dias muito difíceis. Que primeiro houve a enchente, depois o alto índice de covid-19, e agora o desaparecimento de Renato e Fabrício. Tudo isto envolto nos altos índices de desemprego, fazendo com que este início de 2021 tenha sido péssimo para Calçoene.