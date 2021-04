Vereador processado diz que gastos com contabilidade são legítimos e legais

Parlamentar é acusado de gastos ilegais e desnecessários de quase R$ 120 mil

Por SELES NAFES

O vice-presidente da Câmara de Vereadores de Macapá, Gian do NAE (MDB), disse nesta quinta-feira (29) que todos os gastos de seu gabinete com assessoria contábil, usando a verba indenizatória, são legitimados por resolução interna e auditados mensalmente.

Gian do NAE é acusado pelo Ministério Público do Estado, numa ação de improbidade administrativa, de gastar desnecessária e ilegalmente quase R$ 120 mil, nos últimos quatro anos, com o pagamento de uma contadora apenas para anexar recebidos, notas fiscais e requerer o reembolso da verba indenizatória, que é de R$ 20 mil mensais. O promotor Afonso Guimarães, que assina a ação, diz que esse serviço é tão simples que poderia ser feito pelos servidores do gabinete do vereador.

O vice-presidente da CMM, no entanto, lembrou que o próprio promotor colocou no processo a resolução de 2015 que permite o uso da verba na contratação de serviços de contabilidade.

“(A resolução) regulamenta o reembolso dos valores gastos com o mandato parlamentar através da verba indenizatória, detalhando as despesas passiveis de serem indenizadas na qual, dentre elas, está a contratação de assessoria contábil”, diz comunicado enviado ao Portal SelesNafes.Com.

O parlamentar afirma que durante todos os seus mandatos, observou fielmente a execução das despesas que foram analisadas por assessoria contábil especializada e mensalmente auditadas e homologadas pelo controle interno da CMM “que só indeniza após confirmação da prestação dos serviços, regularidade da empresa ou profissional contratado, e devido preenchimento da nota fiscal ou recibo”.

Gian do NAE afirma que já se colocou à disposição das autoridades para qualquer esclarecimento, “ao mesmo tempo em que reafirma a seus munícipes o seu comprometimento com a ética, respeito e zelo com que sempre pautou sua vida pública”.