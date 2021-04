Viatura do Bope é destruída por fogo

Militares estavam a caminho de Santana, para atender ocorrência, quando veículo rapidamente foi tomado por chamas. Foto: Bope

Por RODRIGO ÍNDIO

Uma viatura do Batalhão de Operações Especiais (Bope) pegou fogo na noite do último sábado (3) e ficou totalmente destruída. O fato ocorreu por volta de 23h30 na Rodovia Duca Serra, em frente ao Residencial Jardim Europa, na altura do KM-13, entre as cidades de Macapá e Santana. Assista:

Segundo o capitão Jonas Santos, a equipe seguia em velocidade para dar apoio numa ocorrência na Baixada do Ambrósio, na área portuária de Santana, quando o veículo apresentou problemas.

“O fogo começou no motor. Deu sinal de temperatura lá no painel e os policiais viram que pelas laterais ali do capô começou a fumaçar e eles pararam ali naquele ponto distante de tudo, da circulação de outros veículos”, detalhou o capitão.

O fogo se alastrou rapidamente pelo veículo e só houve tempo dos policiais retirarem os materiais, equipamentos e armamentos. Os extintores que tinham no veículo não deram conta.

Populares que passavam pelo local chegaram a emprestar os extintores de seus veículos para extinguir o incêndio, mas também não foi suficiente. O laudo da polícia científica que apontará a origem do incêndio deve sair entre hoje e amanhã.

“Infelizmente perdemos uma viatura, uma ferramenta nossa de trabalho, mas graças a Deus nem um mau maior aconteceu com os policiais”, concluiu o capitão Jonas, do Bope.

O Corpo de Bombeiros também deu apoio na ocorrência, mas o fogo já havia consumido todo o veículo.