Vice-governador é vacinado contra covid-19

Jaime Nunes recebeu a 1ª dose da CoronaVac nesta sexta-feira, em Macapá.

O vice-governador do Amapá, Jaime Nunes, tomou a primeira dose da vacina CoronaVac contra a covid-19, nesta sexta-feira (9) em Macapá, que começou a imunizar pessoas de 61 anos, idade atual do empresário.

Acompanhado da esposa, Carmem Vasques, ele foi vacinado no sistema drive-thru localizado na Praça Floriano Peixoto. Jaime, que vai completar 62 anos no mês de julho deste ano, agora vai aguardar o momento da segunda dose para completar o processo de imunização.

Ele anunciou nas suas redes sociais como maneira de incentivar seguidores a se vacinarem assim que possível, respeitando as faixas etárias.

“Vacinem-se, mas continuem usando máscaras, usem álcool, lavem as mãos e mantenham o distanciamento social. É um ato de amor e respeito, não apenas com você, mas também com o próximo”, destacou na postagem.