VÍDEO: o gesto que muda tudo

Veja o vídeo que emociona a quem assiste e causa discussões sobre autenticidade e providencia divina na internet.

Um vídeo que circula pela internet tem emocionado e deixado curiosos milhares – e provavelmente chegará a milhões – de internautas com um incrível episódio de reviravolta de um motoboy flagrado por uma câmera de segurança. Ainda não há muitas informações sobre o vídeo, como por exemplo, onde ocorreu e se realmente foi no Brasil. Mas a história teria ocorrido no último dia 19 de abril, segundo a data da câmera.

O vídeo, viralizado em grupos de WhatsApp e no Facebook, também já foi postado em alguns canais no You Tube até este domingo (25). Ele traz a narrativa de uma percepção religiosa. A história tem como personagem central um motoboy que cai em circunstâncias altamente desfavoráveis ao fazer uma entrega.

Tudo dá errado para ele: há uma blitz em frente a residência onde entregaria os alimentos. Os policiais pedem a documentação da motocicleta, que parece estar com problemas. O veículo acaba apreendido. Desolado, ele atravessa a rua para fazer a entrega e acaba tomando, acidentalmente, um banho de água de um rapaz que lavava um carro.

Mas a situação piora para ele, pois o cliente se recusa a receber e pagar a entrega, por algum motivo não esclarecido. Nesse momento, chega um pai de uma criança que estava catando alimentos no lixo nas proximidades e pede ajuda ao entregador, que aborrecido com as circunstâncias, nega o auxílio.

Inconsolável, ele senta na calçada e fica pensativo. É aí que tudo começa a mudar. Ele decide dar a comida não aceita pela cliente ao catador de lixo e seu filho pequeno.

A polícia se comove com a solidariedade do motoboy e decide liberar a moto. A cliente retorna e, também vendo a atitude de compaixão ao próximo, decide pagar a encomenda. Tudo deu certo de forma impressionante.

Além de comover, o vídeo também causa polêmicas discussões entre internautas sobre temas como providência divina e sobre a autenticidade da história. Para alguns, a reviravolta da história é uma clara ação de Deus. Para outros, tudo não passa de uma encenação. O portal SelesNafes trouxe o vídeo para seus leitores. Tire suas conclusões: