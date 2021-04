“Viva a inclusão”, celebra autista ao ser vacinado contra a covid-19

Movimento foi tranquilo nos dois locais de vacinação

Por RODRIGO ÍNDIO

Dia ensolarado, céu azul, movimentação tranquila e um viva a inclusão. Assim foi a manhã de vacinação destinada a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nesta sexta-feira (23), em Macapá.

Diferente dos dias de imunização de outros públicos prioritários, os pontos de vacinação na quadra da Igreja Jesus de Nazaré e drive-thru da Praça Floriano Peixoto, estavam praticamente vazios em boa parte do dia.

O estudante de economia Abel Nascimento, de 30 anos, aproveitou e chegou cedo acompanhando da mãe. Ele é patrono da conscientização sobre o autismo no Amapá. Ao ser vacinado, reconheceu ser um privilégio integrar o grupo prioritário.

“Sensação única. Agora é só esperar essa segunda dose e vacina pra todos (…) quanto mais pessoas imunes, mais a gente vai poder vencer essa batalha contra o vírus da covid-19. Viva o SUS, viva a inclusão”, disse Abel.

O motorista de aplicativo Wilson Gonçalves levou o filho Rafael Soares para vacinar e não passou nem 5 minutos aguardando. Como pai, ele falou que fica mais aliviado pela imunização do filho que tem a imunidade bastante baixa.

“Ele está tendo o privilégio de receber a primeira dose. É um avanço para quem tem autismo e a gente torce para continuar a vacinação. Eu contraí o vírus, precisei mudar de casa com minha esposa para ele [Rafael] não ser afetado. Agora estou mais tranquilo”, relatou Wilson.

Charles Cleber Souza, de 46 anos, tem Síndrome de Down com grau de autismo, segundo a família. A funcionária pública Sônia Ribeiro diz que a imunização representa muito, já que o irmão só se comunica com gestos.

“Desde muito jovem ele não fala, e a gente fica preocupada porque não sabe se ele sente alguma coisa, nem uma dor de cabeça (…) a gente com certeza fica mais tranquila agora. Ele não contraiu a covid, tivemos muito cuidado com ele. Agora vamos aguardar pra trazer ele pra segunda dose”, garantiu Sônia.

A primeira dose é destinada a autistas de 18 a 59 anos. Não foi informado pela PMM quantas pessoas desse público devem ser imunizadas. Com a falta da vacina CoronaVac, a imunização ocorreu com a doses da vacina Oxford/AstraZeneca. A segunda dose deve ser administrada 12 semanas após a primeira.

Para se vacinar, é necessário apresentar cópias do cartão do SUS ou CPF, comprovante de residência, atestado, laudo médico ou ficha de acompanhamento, além de uma declaração de comorbidade assinada. Hoje é o único dia de vacinação para este público.