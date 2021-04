Waldez antecipa 13º salário do funcionalismo estadual

DIA DO TRABALHADOR

DIA DO TRABALHADOR

Injeção financeira na economia local é de, aproximadamente, R$ 95,5 milhões. Medida veio junto com a reabertura do Comércio em Macapá.

Compartilhamentos

O governador Waldez Góes (PDT) confirmou, nesta segunda-feira (19), a antecipação de 50% do 13º salário para servidores efetivos, federais, temporários, agentes de endemias, merendeiras e serventes, para o dia 1º de maio, Dia do Trabalhador.

Segundo a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), a injeção financeira na economia é de aproximadamente R$ 95,5 milhões.

Waldez afirmou que a medida, que faz parte de seu pacote econômico para reduzir impactos da pandemia na economia local, vai ajudar a manter empregos no Comércio e vai proporcionar renda emergencial neste período no Amapá.

“Ao mesmo tempo que vamos reabrindo as atividades econômicas, vamos também injetando recursos para movimentar essas atividades. O pagamento da parcela do décimo vai ajudar a reaquecer a economia, a manter empregos no Comércio, num momento econômico muito delicado que nós atravessamos por conta da pandemia”, resumiu.

Ele lembrou que em anos anteriores, este pagamento era feito na metade do mês de junho.

Foto de capa: Maksuel Martins