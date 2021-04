Waldez libera comércio, mas mantém lei seca

Bares e boates continuarão fechados

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O governador do Amapá Waldez Góes (PDT) assinou um novo decreto na noite deste sábado (10) onde, na prática, põe fim ao lockdown com o retorno de diversas atividades econômicas. No entanto, o retorno é parcial e gradativo, e uma série de restrições seguirão vigentes.

O decreto começa a vigorar na segunda-feira (12) com validade até a outra segunda-feira (19) e tem como novidades a permissão para o retorno do comércio, com reabertura em horário reduzido de lojas de eletrodomésticos e móveis, roupas e acessórios, por exemplo.

O horário de funcionamento, no geral, será de 09h00 às 15 horas, com a permissão de entrada de apenas uma pessoa por família e com 50% de ocupação do espaço de cada estabelecimento.

Restaurantes e lanchonetes continuam com funcionamento permitido apenas por delivery, inclusive os que estão localizados dentro de galeria e shopping centers. Os shoppings em si, seguirão fechados

Também estão mantidos o toque de recolher entre às 21h00 e 05 da manhã e a lei seca. Os templos religiosos poderão continuar funcionando com 50% da capacidade até o limite de 50 pessoas.

Academias de ginástica, atividades esportivas coletivas e competições continuam proibidas pelo decreto estadual, assim como bares, boates, balneários, casas de shows e similares.

