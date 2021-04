Waldez libera esportes coletivos e bebidas alcoólicas em restaurantes

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

Toque de recolher agora passa a 23h em Macapá e nos 15 municípios do interior.

Por RODRIGO ÍNDIO

O governador do Amapá, Waldez Góes, anunciou, no fim da manhã desta segunda-feira (26), um novo decreto estadual que flexibiliza ainda mais as atividades econômicas em todas as regiões do Estado até o próximo dia 10 de maio.

Entre as novas medidas está a mudança do horário do toque de recolher para 23h e 5h, liberação do consumo de bebidas alcoólicas e de música ou apresentações ao vivo [almoço e jantar] em restaurantes e similares.

Está liberado a prática de esportes coletivos, como futebol, em arenas ou quadras, mas sem torcida. Igrejas podem funcionar com taxa de ocupação de 50% e no máximo 150 pessoas.

Docerias, lanchonetes, hamburguerias, fast-food, restaurantes, sorveterias, pizzaria, churrascaria e similares, podem funcionar de segunda a domingo de forma presencial das 10h às 22h e delivery de 8h a 1h da manhã.

Lojas de confecções, calçados, armarinhos, bijuterias e acessórios, artigos esportivos, perfumaria e cosméticos, móveis, eletrodomésticos, eletrônicos e telefonia, podem funcionar de segunda a domingo de 9h às 19h.

Shoppings centers estão autorizados a funcionar de segunda a domingo de 10h às 20h com taxa de ocupação de 50%. Minibox, supermercados e hortifrutigranjeiro podem funcionar de segunda a domingo de 7h às 20h.

Góes destacou que a medida é possível devido resultado positivo do período de lockdown que classifica o Amapá como estado de menor taxa de letalidade do país, que é de 1,4%. O Rio de Janeiro tem maior taxa e lidera o ranking com 6%.

Os dados apontam ainda que há diminuição no ritmo de transmissão, novos casos, atendimento em UBS’S, taxa de ocupação de leito e óbitos por semana.

“Continuamos melhorando no pós-lockdown. Reduzimos para 0,95 a taxa de reprodução viral. Antes do lockdown tínhamos uma média de 554 novos casos diários e agora esse número caiu para 174. A taxa de ocupação de leitos está abaixo de 60% e ocupação de UTIs abaixo de 70%. A classificação de risco do Amapá saiu de vermelho para laranja. Então todos esses dados nos são segurança para prosseguir na reabertura gradual das atividades econômicas”,

Waldez disse que nos próximos dias o Amapá terá R$ 266 milhões em circulação com a antecipação do 13° salário, previsto para sábado (1º), pagamento de auxílio e chegada do dia das mães.