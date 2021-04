Waldez prorroga lockdown por mais 4 dias

CRISE DO CORONAVÍRUS

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O governador Waldez Góes (PDT) prorrogou por mais quatro dias, até domingo (11), o lockdown em todo o Estado do Amapá, mas sem o chamado “fechamento total” durante o final de semana.

As principais diferenças estão na duração do decreto, que antes tinha validade de sete dias e também no retorno de supermercados e mercantis aos fins de semana. Confira o decreto e o anexo.

Pelo decreto, supermercados, atacarejos e mercantis poderão funcionar até sábado (10) de 7h às 20h, e no domingo (11), das 7h às 13h, diferentemente do final de semana anterior, quando tiveram que fechar.

Também estão permitidos atendimentos presenciais de templos religiosos, com no máximo 50 pessoas, feiras, açougues, farmácias, postos de gasolina, entre outros.

Também seguem proibidos de funcionamento até domingo bares, boates, clubes, balneários, competições esportivas, lojas de conveniência, shoppings, dentre outros. O restante do funcionamento é similar ao das semanas passadas.

Esta é quarta vez seguida que o governador mantém as restrições às atividades econômicas e sociais. No domingo, o lockdown completará 24 dias. Segundo o governo, essa medida já garantiu a redução de 13,7% de novos casos de covid-19 nas últimas duas semanas.