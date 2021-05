3 dias sem impostos: Amapá terá produtos até 70% mais baratos

Nem todas as lojas vão aderir e nem todos os produtos estarão em promoção

Por RODRIGO ÍNDIO

Lojistas do Amapá vão novamente promover uma campanha de conscientização tributária e mostrar o peso dos impostos no bolso do contribuinte. Na próxima semana, entre os dias 27 e 29 de maio, vários estabelecimentos vão vender produtos sem o valor dos tributos, oferecendo descontos de até 70%.

A CDL nacional aponta que o brasileiro trabalha em média 153 dias por ano apenas para pagar impostos. O Dia Livre de Impostos (DLI) está na 15ª edição. No Amapá, o projeto é organizado e coordenado pela Câmara dos Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem) de Macapá e Santana, e está sendo realizado pelo 6° ano.

Apesar do foco na conscientização, a iniciativa também deve aquecer o mercado que vem sofrendo com os impactos da pandemia. Além de shoppings, supermercados e lojas em Macapá, a ação deste ano acontece em empreendimentos de Santana, Laranjal do Jari e Oiapoque.

“Serão mais de 150 empreendimentos de diversos segmentos envolvidos. Importante que o consumidor saiba que em cada produto tem em média de 20% a 73% do seu valor em imposto, fazendo essa carga tributária ser muito pesada”, explicou o presidente da CDL Jovem, Mounir Dagher.

Dagher lembrou que uma pesquisa aponta que de 30 países, o Brasil ocupa a 14ª colocação onde se mais paga imposto, e é o último que oferece retorno para a população em benefícios públicos.

“Nesse dia o empresário vai pagar seu imposto do produto que ele for vender. Não tem apoio do governo estadual ou federal. Ele paga o imposto e tira sua base de lucro. O desconto no produto é referente ao imposto”, disse Dagher.

Os lojistas irão selecionar os produtos que participarão da campanha. Os empreendimentos são dos segmentos de material de construção, eletrônicos, calçados, vestuários e muitos outros. Clicando aqui é possível verificar os locais participantes.