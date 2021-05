A chácara dos sonhos está à venda

Uma das mais belas e completas propriedades do Amapá fica em Porto Grande, a 1 hora de Macapá

INFORMATIVO PUBLICITÁRIO

Pense numa casa de campo espaçosa, aconchegante e construída com muito capricho e amor. Agora, imagine ela rodeada grama, muitas árvores frutíferas e um belíssimo riacho. Essa chácara dos sonhos está à venda no município de Porto Grande, a apenas 1 hora de carro partindo de Macapá.

A residência de dois andares é toda mobiliada. Contém três quartos, uma suíte, dois banheiros internos, um banheiro externo, cozinha com armários embutidos, sala de jantar, sala de estar, maloca de eventos, casa do caseiro, depósito, galinheiro, área cercada para criação de patos e porcos, além de um local para criação de patos com lagoa.

“É um dos lugares mais caprichosos que eu já conheci. Até a cozinha, a mobília e o fogão. É o fogão que toda mulher sonha. Todo o local foi construído nos mínimos detalhes. O antigo proprietário trabalhou nesse lugar durante 10 anos”, comenta Marília Ribeiro, corretora responsável pela venda da propriedade.

Ao longo dessa belíssima propriedade, existem mais de 4 mil pés de açaí plantados com sistema de irrigação, que logo, logo darão renda e até muita alegria para os amantes do alimento mais amazônico de todos.

O terreno da chácara também tem plantação de cupuaçu, açaí, ata, pupunha, laranja, tangerina, limão, coco e outras frutas que já estão caindo no chão.

Banho

O riacho é uma atração à parte. A água é cristalina e o fundo é todo feito de areia, o que dá conforto para o banho, e claro, deixa as fotos muito mais bonitas.

“Tem um caminho super lindo que dá pra fazer uma caminhada no meio da natureza até o balneário. É uma riqueza imensa. Quem quiser empreender, pode até transformar o local num hotel com muito potencial”, observa Marília.

Pertinho do banho, está a área para churrasco e banho de sol próximo.

A chácara tem ainda energia elétrica e um gerador de energia próprio, o que garante ainda mais conforto.

Toda essa beleza está dentro de 50 hectares. São mil metros de fundo. Realmente uma belíssima oportunidade de ter momentos inesquecíveis em família ou para empreender. Sem dúvida, umas das propriedades mais bonitas e completas do Amapá.

A chácara fica na Linha C da Colônia Agrícola do Matapi. São apenas 7 minutos de ramal.

O valor da propriedade é de R$ 950 mil. Para conhecer esse pedacinho do paraíso e fazer uma oferta, é só falar com a Marília pelo 98144-3908.