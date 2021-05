Acusado de matar criança é procurado pela polícia

Polícia pede ajuda da população para localizar Benedito Brasil Alves. Crime ocorreu no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

A Polícia Civil do Amapá garante total sigilo a quem repassar informações que levem ao paradeiro de Benedito Brasil Alves, de 24 anos. Ele é procurado por participação no assassinato de uma criança de apenas 10 anos de idade. O crime ocorreu há aproximadamente um ano, na cidade de Santana, a 17 km de Macapá.

O caso foi investigado pela Delegacia da Infância e Juventude de Santana (DIJS). De acordo com o delegado Ruben Neves, a vítima estava no local onde mora, acompanhada de seus pais e do irmão, quando Brasil foi até porta dos fundos da casa e exigiu que os pais da menina dissessem onde estava o irmão dela.

Ao ver uma movimentação dentro da residência, ele disparou e acertou a menina. Em seguida, fugiu. A vítima foi socorrida e levada até o Hospital de Santana, mas não resistiu.

O delegado informou ainda que a família do acusado e a família da vítima são inimigas, por pertencerem a organizações criminosas distintas. Além disso, brigas e confrontos entre os membros das famílias já tinham acontecido antes.

O crime teria sido motivado por vingança, uma vez que o irmão da vítima e o acusado já estiveram presos no Iapen, presídio da zona oeste de Macapá. Enquanto estiveram lá, o irmão da vítima, supostamente, teria mandado agredir o acusado.

Informações sobre o paradeiro de Benedito podem ser podem ser repassadas através do disque-denúncia da Delegacia da Infância e Juventude de Santana: (96) 99907-6977.

Foto: Divulgação/Polícia Civil