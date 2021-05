Adolescente que não sabia nadar morre afogado em canal

Acidente ocorreu na tarde de sábado, 8, no Canal das Pedrinhas, zona sul de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um adolescente de 15 anos morreu afogado no canal das Pedrinhas, na zona sul de Macapá, na tarde de sábado (8). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 15h e enviou viatura de resgate ao local.

A família de Luan Vulcao Maudio contou que populares informaram que o menino mergulhou durante uma brincadeira com os amigos e não voltou mais à superfície. A maré de água turva do canal estava cheia na hora do acidente.

A avó paterna disse que o neto não sabia nadar.

“Ele ainda lavou um tapete pro pai dele aqui em casa e depois tava brincando. Jamais pensamos que ele ia entrar na água porque tinha receio de tomar banho por não saber nadar. Um ‘piquenozinho’ correu e gritou que o menino [Luan] tinha pulado na água, deixou o chapéu, a bola e sumiu”, detalhou.

O adolescente foi encontrado por moradores da vizinhança e familiares, quando a maré vazava, perto das 17h em um local próximo do ponto onde ocorreu o afogamento. Ele estava com lesões na cabeça e hematomas roxos, mas já sem vida.

Existe a suspeita de que ele tenha se machucado em algum pedaço de madeira, pedra ou embarcação.

A Polícia Militar isolou o local. O corpo do menino foi removido pela Polícia Científica já no início da noite.

Foto de capa: Reprodução