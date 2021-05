Alcoolizado e sem CNH, motorista invade loja

Acidente de trânsito aconteceu no cruzamento das vias Hildemar Maia e Padre Júlio. (Foto: Olho de Boto)

Por OLHO DE BOTO

No início da manhã desta segunda-feira (31), por volta de 5h, um motorista embriagado, sem CNH, foi preso após o carro que conduzia colidir com outro veículo e invadir uma loja de som automotivo, em acidente de trânsito no cruzamento das vias Hildemar Maia e Padre Júlio.

O Siena estava no sentido Centro-Zona Oeste e o outro veículo, modelo Captur, seguia pela Rua Hildemar Maia para o aeroporto de Macapá.

“No carro que entrou na loja havia cinco pessoas, todos jovens completamente bêbados. No trajeto que esse carro fez, além de bater no outro carro, bateu na parede e entrou na loja. Não tem nada a ver com o vírus, são pessoas irresponsáveis que colocam em risco a vida dos outros. A moça ia para o aeroporto, viajaria, e agora está no hospital muito mal”, contou Elias Correia, conhecido como Ceará, proprietário da loja.

O teste de etilômetro apontou mais de 0,60 de consumo de álcool, sendo constatada a embriaguez ao volante.

“O teste constatou a embriaguez, o que configura o crime. Além dos danos materiais, houveram cinco vítimas, mas todos saíram sem maiores gravidades, e o único que saiu ileso foi o condutor do Siena”, explica a soldada Caroline, do BPTran.

“Nem vou poder trabalhar para poder arrumar isso, já é um prejuízo pra mim”, finalizou Ceará.

Todos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e Samu e levados ao hospital e o condutor do veículo foi conduzido para o Ciosp.

A soldada alerta para alta de registros de ocorrências no trânsito.

“Foi identificado no balanço do fim de semana que houveram muitos acidentes de transito, não só com vitimas como com danos, o que mostra uma desatenção no transito que o BPTran atendeu neste fim de semana”, finalizou a militar.