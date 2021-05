Amapá Jovem inicia inscrições para a 7ª chamada do programa

É possível se candidatar até sexta-feira. (Ascom/GEA)

Os jovens amapaenses, de 15 a 29 anos, em situação de vulnerabilidade social, podem se inscrever no programa Amapá Jovem a partir desta segunda-feira (24). É possível se candidatar até sexta-feira, 28, no site. Acesse aqui.

São 5 mil novas vagas em todo o estado. De acordo com a com a Secretaria Extraordinária de Políticas para a Juventude (Sejuv), que coordena o programa, os jovens que já possuem cadastro, mas ainda não foram chamados, não precisam repetir o processo. Após essa etapa, os habilitados deverão entregar os documentos para análise social que ocorrerá de 31 de maio a 11 de junho.

A última chamada do programa foi realizada em março com a inclusão de 6 mil novos bolsistas, que já entregaram a documentação e estão participando das atividades do programa.