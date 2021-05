Amapá recebe a maior remessa de AstraZeneca, até agora

Foram mais de 17 mil doses do imunizante contra a covid-19. Imagens: Secom

Nesta segunda-feira (3), o Amapá recebeu a maior remessa de AstraZeneca já feita até agora pelo Ministério da Saúde: 17,5 mil doses. O governo do Estado informou que elas serão destinadas à imunização de profissionais da segurança pública e de pessoas com comorbidades, entre os 60 e 64 anos.

De acordo com o governo do Estado, as doses já estão sendo enviadas para as prefeituras, que possuem cronogramas próprios de vacinação.

Já a chegada das vacinas da Pfizer, que estava prevista para hoje, foi adiada para terça-feira (4). De acordo com o que informou o senador Randolfe Rodrigues (Rede), o primeiro lote de vacinas da Pfizer será de 1.170 unidades.

Além das doses de vacina contra a covid-19, o Amapá também recebeu na mesma remessa do Ministério da Saúde cerca de 24,4 mil doses do imunizante contra a influenza. Essas vacinas serão usadas em crianças a partir de 6 meses, gestantes puérperas, idosos e indígenas.

A campanha de combate à gripe, que há recebeu 140 mil doses, termina no dia 9 de julho.