Amapá recebe nova remessa de vacina contra covid-19

Imunizantes Astrazeneca, Coronavac e Pfizer chegaram no início da tarde quarta-feira (19) ao Amapá. (Foto: Ascom/GEA)

Uma nova remessa com 12.540 vacinas contra covid-19 chegou ao Amapá nesta quarta-feira (19). Foram 8.400 doses da Astrazeneca, 1.800 da Coronavac e 2.340 da Pfizer.

A distribuição para a região metropolitana – Macapá, Santana e Mazagão – inicia ainda nesta quarta, os demais municípios começarão a receber na quinta-feira (20). As prefeituras têm a responsabilidade de aplicar as doses e têm estabelecido cronogramas próprios de vacinação

A Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) é a responsável pela distribuição das doses, que conta com apoio da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal.

As doses de Astrazeneca são destinadas pelo Ministério da Saúde para povos tradicionais e comunidades quilombolas e as de Coronavac para ajuste do esquema de imunização – aos que ainda não receberam a segunda dose.

O governo estadual solicitou ao Ministério da Saúde as 1.800 doses de Coronavac entregues nesta quarta-feira, referentes à segunda dose para moradores dos 14 municípios do interior do estado. Macapá e Santana já haviam recebido suas doses suplementares.

Distribuição da Pfizer

O Ministério da Saúde (MS) orientou que a vacina Pfizer/Comirnaty fosse distribuída aos demais municípios, além da capital.

O MS estabelece ainda que os municípios indicados devem estar localizados no máximo a 2 horas e 30 minutos da capital – por via aérea ou rodoviária (veículo refrigerado) – para ampliar a segurança da preservação da temperatura de transporte indicada (-15°C à -25°C).

Para verificar o cumprimento da orientação, a SVS realizará consulta com todas as prefeituras do estado para averiguar aquelas que se encaixem nos critérios técnicos estabelecidos pelo MS.

Também na próxima quinta, 20, os técnicos municipais serão capacitados pela superintendência sobre manejo, armazenamento e aplicação desta vacina.

Aqueles municípios que não estiverem aptos a receber vacinas da Pfizer serão compensados com doses de Astrazeneca, para manter assim a mesma proporção no alcance do público prioritário.