Aos 19 anos, autor de roubo de meio milhão é preso

Assalto ocorreu em uma joalheria no Centro de Macapá, em fevereiro deste ano. Apenas uma peça foi localizada

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá prendeu um foragido da justiça acusado de roubar mais de meio milhão de reais em joias, no Centro de Macapá. O mandado de prisão preventiva contra Alejandro de Souza Pantoja, de 19 anos, foi cumprido pelos agentes da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (DECCP), nesta terça-feira (11), no Bairro Araxá, na zona sul de Macapá.

No momento da prisão, sem saber que era a polícia que estava à sua procura, o investigado abriu a porta de sua casa empunhando uma pistola, mas não reagiu. De imediato, ele foi desarmado e imobilizado.

Mais tarde, o delegado Glemerson Arandes apurou que a pistola calibre 380, empunhada pelo criminoso, havia sido furtada em 2020, e que arma pertencia a um oficial do Exército Brasileiro.

O assalto à joalheria, localizada na Rua Cândido Mendes, ocorreu no dia 25 de fevereiro deste ano.

De acordo com o delegado, o crime foi praticado por pelo menos três homens que já haviam visitado a loja anteriormente, como mostram as imagens captadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

Entre os suspeitos estaria Alejandro, reconhecido por testemunhas como um dos homens armados que renderam os funcionários e passaram a roubar a maioria das joias que estavam na vitrine.

“Eles estiveram lá na loja pelo menos três vezes, e só na terceira vez foi que executaram o crime. Estiveram mais de uma vez, e isso levantou suspeitas nas vítimas que lembram deles terem estado várias vezes, uma delas para consertar um pingente e perguntaram preços das joias, tirando fotos”, explicou Arandes.

Depois do assalto, eles abandonaram a motocicleta roubada no Igarapé das Mulheres, e seguiram num HB20 de cor vinho.

Ele já esteve preso no Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), no ano passado, também pelo crime de roubo. Ele só ficou preso por 30 dias, e foi colocado em liberdade mediante uso de tornozeleira eletrônica.

Além dele, o cunhado de Alejandro já foi preso e está no Iapen. Um terceiro elemento ainda não foi identificado.

“Achamos que foi um roubo a pedido, tanto é que no mesmo dia eles venderam todas as joias”, revelou o delegado.

Dos R$ 500 mil em joias, apenas uma peça foi recuperada pela polícia com o cunhado de Alejandro no momento da prisão.