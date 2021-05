Apanhador de açaí morre ao encostar em fio elétrico irregular dentro de rio

Corpo foi encontrada na manhã de domingo pela equipe de militares dos Bombeiros.

Por RODRIGO ÍNDIO

O apanhador de açaí, Manoel Lobato Cardoso, de 51 anos, morreu após ser eletrocutado por um fio de alta tensão clandestino que corta o rio na comunidade de Ipixuna Miranda, na zona rural de Macapá. O caso aconteceu por volta de 16h de sexta-feira (28) e o corpo foi encontrado às 8h da manhã de domingo.

Segundo o capitão Izídio Júnior, do Corpo de Bombeiros Militar, no local existe uma parte da instalação elétrica feita pela Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) e outra onde a população deu continuidade à rede de forma irregular.

“Eles passaram a utilizar fio que é feito cerca para gado, arame liso, e foram fazendo esses cabeamentos. Segundo informações passadas lá, tem entorno de 20 a 30 km de distância essa instalação elétrica. Existem vários pontos que essa instalação atravessa o rio Ipixuna Miranda, e esse rio varia de 200 a 300 metros de largura”, detalhou.

O capitão disse ainda que existe uma curvatura muito grande nessa fiação, que fica muito próximo a água. Na maré cheia alcança de 0,80 centímetros a 1 metro, ficando quase imperceptível.

“O cidadão estava na batalha, apanhando o açaízinho dele lá e acabou encostando nessa fiação, caiu morto na água. Nós realizamos as buscas no sábado e no domingo pela manhã encontramos o corpo juntamente com os familiares. Esse corpo apresentava no braço esquerdo sinais de descarga elétrica. Estava todo queimado e destruído nesse braço”, acrescentou o capitão.

Com a tragédia, o Corpo de Bombeiros alerta que a CEA precisa rever urgentemente as instalações na região para evitar que mais situações como esta aconteçam.

O corpo de Manoel Lobato foi removido pela Polícia Científica.