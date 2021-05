Após assalto e bala perdida, servidores de UBS reduzem atendimento

UBS no Bairro Amazonas fica na BR-210, local que os servidores consideram isolado e inseguro. Eles querem segurança armada no local

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Profissionais que trabalham na Unidade Básica de Saúde da BR-210, no loteamento Amazonas, na zona norte de Macapá, protestaram nesta segunda-feira (24) para pedir mais segurança. A manifestação ocorre após uma recepcionista da unidade ser ferida com um tiro de raspão depois que bandidos invadiram o local para assaltar, na última sexta-feira (21).

Segundo a enfermeira Valéria Araújo, o grupo representa cerca de 100 funcionários. Eles já enviaram por diversas vezes documentos à Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) solicitando segurança armada no local.

“Não fomos atendidos e aconteceu este fato aqui que foi a gota d’água. A gente precisa, necessita de segurança para os profissionais. Nós ficamos vulneráveis por conta da UBS ser isolada”, detalhou Valéria.

O funcionário Enok Martins, estava na hora do roubo na unidade.

“Estamos inseguros, todos nós estamos correndo risco de vida realmente como aconteceu na sexta-feira. Sinto que a qualquer momento posso não retornar para minha casa”, desabafou.

A reivindicação é por tempo indeterminado. Com isso, o atendimento está reduzido na unidade até que se tenha uma resposta do município. Outro detalhe, é que como a marcação de consultas é feita por números de telefone celulares que foram levados pelos bandidos, as pessoas vão ter que fazer os agendamentos de forma presencial.

Cilda Matos, de 64 anos, procurou atendimento e foi pega de surpresa com a limitação dos serviços. A idosa é do bairro Santa Rita e lamentou.

“Sempre recebi o atendimento bom aqui. Desta vez vim buscar o resultado dos meus exames, chego aqui e me deparo com essa situação triste, mas, que tem solução, basta o governo ter boa vontade. Não tiro a razão deles, faria o mesmo”, opinou.

O Portal SelesNafes.Com procurou a Semsa para saber se medidas serão tomadas para sanar o problema, mas até esta publicação a pasta não se posicionou sobre o assunto.