Após assalto, PM recupera três veículos roubados

Policial do Bope observa carro abandonado por bandidos

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Militar do Amapá recuperou três veículos roubados em diferentes pontos de Macapá, numa ação que ocorreu na quinta-feira (14). São dois carros de passeio e uma motocicleta que havia sido utilizada por dois assaltantes. O alvo da dupla foi uma mercearia localizada no Bairro Marabaixo IV, na zona oeste.

De acordo com o tenente Willian Leite, assessor de imprensa do Batalhão de Operações Especiais da PM (Bope), o roubo rendeu aos dois bandidos a quantia de R$ 3 mil, que era o dinheiro faturado pelo caixa do estabelecimento durante o dia.

Após a ação criminosa, os ladrões deixaram a motocicleta que eles haviam roubado anteriormente e fugiram no carro de uma das vítimas.

O carro, um Pálio Weekend preto, foi encontrado horas depois pela Rotam. Ele estava abandonado em um bairro vizinho, numa área de mata quase alagada.

Já na zona sul, o terceiro veículo recuperado foi um carro vermelho, modelo Fox. Ele também estava abandonado em uma área de mata do ramal União, no Distrito da Fazendinha. Moradores estranharam a permanecia do veículo no local e acionaram o 190.

A motocicleta e os dois carros foram levados para o Ciosp do Pacoval. Até agora, ninguém foi preso.