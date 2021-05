Após fracasso do agendamento, equipes conseguem zerar filas da CoronaVac

Equipes foram convocadas às pressas ontem a noite quando filas começaram a se formar nos drives thrus

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Depois do fracasso do agendamento pela internet, a prefeitura de Macapá conseguiu zerar ainda de madrugada as enormes filas que se formaram na noite de sexta-feira (14) para a 2ª dose da CoronaVac. A virada se deu graças à mobilização de servidores e voluntários convocados às pressas para antecipar o atendimento que estava previsto para começar apenas na manhã deste sábado (15).

O agendamento não teve sucesso porque o serviço montado pela equipe de informática da PMM não previu a super procura, o que sobrecarregou o servidor onde estava hospedada a página de cadastramento. As primeiras filas começaram a se formar no fim da tarde da sexta, quando as pessoas perceberam que não seria possível fazer o agendamento.

Só na Praça Floriano Peixoto, no Bairro do Central, região central de Macapá, mais de 1 mil carros davam várias voltas em torno do local. As mesmas cenas foram vistas em outros pontos como no Estádio Zerão e na Igreja Jesus de Nazaré. No entanto, as equipes foram rápidas e conseguiram quase zerar as filas por volta da 1h.

Na manhã deste sábado, poucos carros amanheceram nos drives-thrus. O Portal SelesNafes.Com acompanhou.