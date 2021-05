Após fuga, criminosos morrem em confronto com o Bope

As armas utilizadas contra os policiais, revólveres calibres 22 e 38, foram apresentadas no Ciosp do Pacoval. (Foto: Olho de Boto)

Por OLHO DE BOTO

Dois homens apontados como autores de uma série de roubos na capital amapaense morreram em confronto com o Batalhão de Operações Especiais (Bope) na tarde desta terça-feira, 18, na Zona Norte.

De acordo com o capitão Jonas Santos, a dupla trafegava em uma moto pelo bairro Infraero quando fugiu em disparada, desobedecendo à ordem de abordagem de uma equipe da Rotam.

“A Rotam já tinha informações a cerca dessa motocicleta roubada ontem, ela vinha sendo utilizada em diversos roubos, inclusive na zona norte”, contou o oficial.

Os suspeitos só foram alcançados na entrada do bairro Morada das Palmeiras, na Avenida das Oliveiras, via paralela à BR 210, onde eles invadiram uma peixaria e tentaram fazer reféns, mas a vítima conseguiu desvencilhar-se. Na sequência, a Rotam interveio e foi recebida a tiros, no revide a dupla foi atingida e morreu antes da chegada do Samu.

“Desceram da motocicleta com arma em punho, adentraram o estabelecimento onde algumas pessoas estavam e chegaram a fazer disparos contra alguns policiais durante essa aproximação. As vítimas relataram que os suspeitos tentaram fazê-las de escudo humano e, quem sabe de refém, e iniciar ali uma crise, mas não conseguiram”, explicou o capitão Jonas.

Samuel Tavares Pantoja, de 19 anos, era detento monitorado por tornozeleira eletrônica, contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.

O outro suspeito foi identificado como Marcos Jonathan Nascimento da Silva, de 18 anos, que respondia a processo por roubo e também estava com um mandado de prisão, expedido horas antes do confronto, inclusive, há registro que ele havia sido preso semana passada, após um assalto à mão armada.

As armas utilizadas contra os policiais, revólveres calibres 22 e 38, foram apresentadas ao delegado plantonista do Ciosp do Pacoval.