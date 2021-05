Dupla que vendia roubo na internet é capturada pelo Bptran

Com eles foram encontrados um televisor, ar condicionado, botijão de gás, bicicleta, fogão e várias ferramentas. (Foto: Olho de Boto)

Por OLHO DE BOTO

Na tarde desta segunda-feira, 17, militares do Batalhão de Trânsito (Bptran) da Polícia Militar capturaram dois integrantes de uma organização criminosa que atuavam na prática de furtos na zona norte de Macapá. Com eles foram encontrados vários objetos furtados de uma residência localizada no bairro Infraero II.

Pablo Gomes, de 19 anos, e um adolescente de 14 anos, são apontados como autores do furto, ocorrido na madrugada. Eles foram localizados em uma vila de quitinetes no mesmo bairro.

“Eles arrombaram a casa quando o proprietário do imóvel saiu para trabalhar durante a noite e aproveitaram para fazer o furto. Conseguimos fazer apreensão dos objetos e dos infratores, que pertencem a uma facção criminosa e moram próximo ao local do furto”, explicou o capitão Lieberth.

Com eles foram encontrados um televisor, ar condicionado, botijão de gás, bicicleta, fogão e várias ferramentas.

De acordo com o capitão, durante o dia os objetos furtados estavam sendo oferecidos em um site de vendas.