Após morte de ciclista, delegado pede asfaltamento em rodovia no Oiapoque

Acidente com vítima fatal ocorreu na noite de terça-feira (11), em Oiapoque, a 690 km de Macapá.

Após o acidente que vitimou um ciclista na BR-156, na cidade de Oiapoque, a 690 km de Macapá, o delegado da cidade Charles Correa, pediu mais estrutura para via.

O acidente ocorreu na noite de terça-feira (11), por volta de 20h30. De acordo com boletim policial, a vítima, embriagada, estava pedalando uma bicicleta quando foi atingida por um carro. O condutor do veículo prestou socorro.

Quando o Samu chegou ao local, Elielson Santa Valente Brabo, de 41 anos, já não respirava mais. O motorista foi levado para prestar depoimento no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp).

Para o delegado, Charles, que esteve no local do acidente, a falta de asfalto no acostamento ajudou a provocar o acidente.

“Em razão deste acostamento, que é atribuição do Dnit [Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte], está desta forma, sem asfalto no acostamento, todos os ciclistas acabam entrando na pita de rolamento, é o que acontece. Precisamos de asfalto no acostamento da BR-156, já dentro do perímetro urbano. Vidas serão salvas”, opinou o delegado.

Após depois mento o delegado liberou o motorista. Ele explicou que o artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que em caso de acidente com vítima, não é permitido aplicar o flagrante nem fiança, se o condutor prestar socorro.