Após novas pistas, Bombeiros retomam buscas por meninos perdidos

Por RODRIGO ÍNDIO

O Corpo de Bombeiros do Amapá anunciou, na manhã deste sábado (8), a retomada das buscas pelos dois adolescentes que desapareceram na selva amazônica em Calçoene, a 370 km de Macapá. Hoje completa um mês do mistério.

De acordo com a Assessoria de Imprensa do CBM, as informações, repassadas pela Polícia Civil, são de que pegadas, galhos quebrados e um lona foi achada na mata.

No último dia 26 as forças de segurança e salvamento envolvidas na operação anunciaram a suspensão das buscas. A motivação foi a falta de sequência nas pistas e porquê uma grande área já havia sido vasculhada, por terra, rios e ar.

Mesmo com esse comunicado, familiares e mateiros da região decidiram continuar a varredura por conta própria. Renato Siqueira, de 13 anos, e Fabrício Oliveira, de 14 anos, saíram de um assentamento na comunidade de Águas Verdes, no dia 8 de abril para apanhar açaí e não foram mais vistos.

O esforço dos moradores teria encontrado novas pistas. Com isso, às 6h da manhã deste sábado, uma guarnição composta por 5 bombeiros militares, se deslocou para Calçoene, com o objetivo de averiguar e realizar um levantamento de novos indícios encontrados em área da mata.

“Após 30 dias de desaparecimento e com os novos indícios encontrados na região, a Polícia Civil acionou o CBM, que se deslocou ao município para averiguar as informações, e se confirmadas, novas equipes serão acionadas para reforçar as buscas”, disse a instituição, através de nota.