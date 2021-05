Após roubo, jovem criminoso é perseguido e morto

Homicídio ocorreu no Bairro Infraero I, zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem identificado como Alerrandro Oliveira Nunes Reis, de 18 anos, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (10), na zona norte de Macapá. O homicídio ocorreu nas proximidades do campo do Lalau, por volta de 20h, na Rua Brigadeiro Araripe Macedo, no Bairro Infraero I.

Quando o Samu chegou para prestar socorro à vítima, já não havia mais nada a ser feito. A informação de que o suspeito teria sido perseguido por um atirador desconhecido, depois de uma tentativa de roubo a um mercantil do bairro, junto com um comparsa – que conseguiu fugir –, está sendo investigada pelo delegado Dante Ferreira, da Delegacia de Homicídios.

Outra linha de investigação da Polícia Civil é que a execução pode ter sido motivada por dívidas com integrantes de organização criminosa.

“É um crime com características de execução. Por enquanto, ventilamos duas hipóteses. A primeira é que tenha sido morto por vingança de algum roubo. A segunda é que a motivação seja por envolvimento com facção, uma dívida que a facção veio cobrar”, resumiu o delegado.

Segundo a Polícia Científica, o jovem foi atingido por 2 disparos nas costas, um deles transfixou um dos ombros. Um vídeo na internet mostra que populares mexeram no corpo, prejudicando o estudo da cena do crime. Alerrandro já tinha passagem por tráfico drogas.

Os investigadores, juntamente com os militares do 2º Batalhão da PM, fizeram diligências na região, mas não conseguiram identificar o autor do crime. A lei do silêncio prevaleceu no local.

Serviço

O Disk-Denúncia da Delegacia de Homicídios é (96) 91704302, que também funciona como WhatsApp. Não é preciso se identificar.