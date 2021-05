Assaltos em agências bancárias aumentam em Macapá

Segundo delegado, a Polícia Civil registrou quatro roubos nos últimos dias.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Assaltos dentro de agências bancárias estão se tornando corriqueiros em Macapá. Nos últimos dias foram registrados quatro roubos pela Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (DECCP), da Polícia Civil.

O delegado responsável pelas investigações, Glemerson Arandes, informou que o crime mais recente ocorreu semana passada, em uma agência localizada no centro comercial, quando os bandidos levaram cerca de R$ 30 mil de uma vítima. O assalto ocorreu enquanto a vítima chegava para depositar o dinheiro.

Para o delegado, é dever dos bancos coibir ações criminosas dentro de suas agências. Já se o assalto acontecer na rua, mesmo que próximo ao banco, a responsabilidade pela segurança é do Estado.

Além de valores expressivos, os criminosos passaram a roubar, logo após a transação eletrônica, clientes com pequenas quantias.

“Até algum tempo atrás nós tínhamos apenas as chamadas saidinhas de bancos. Porém, agora o que tem acontecido são pessoas que vão até o caixa eletrônico, na área de autoatendimento, que é de responsabilidade do banco prover a segurança, e têm sido alvo de assaltos com valores bastantes baixos”, relata Arandes .

Uma das dificuldades em solucionar os crimes, é a péssima qualidade das imagens do circuito de segurança de alguns bancos.

“Fica difícil trabalhar quando o banco sequer encaminha as imagens requisitadas pela delegacia. A gerente de um dos bancos acabou respondendo por crime de desobediência, eles me mandaram três respostas diferentes sobre imagens que não tinham nenhum sentido”, finalizou o delegado.

A orientação da polícia é que as pessoas passem a ter mais atenção dentro das agências e que utilizem aplicativos dos bancos.