Atacarejo é acusado de invadir residencial e obra vira caso de polícia

Na quinta-feira (20), por pouco moradores e operários não chegaram às vias de fato

Por SELES NAFES

Moradores do loteamento Parque Novo Mundo, na zona oeste de Macapá, registraram boletim de ocorrência, na noite desta quinta-feira (20), contra a empresa que constrói o atacarejo da rede Menino Jesus. A empresa já responde na justiça acusada de invadir o acesso do residencial, mas ontem, a Polícia Militar precisou ser chamada para evitar possíveis atos de violência.

O novo ponto de tensão na disputa entre a Associação de Moradores do Parque Novo Mundo e o Menino Jesus é a construção uma cerca que vai isolar toda a lateral de um muro onde fica o bicicletário construído pelo residencial, e que é usado por operários que trabalham na construção de casas dentro do loteamento. A área pertence ao loteamento.

No início da tarde, sem nenhum aviso ou negociação, os moradores foram surpreendidos pela construção de um tapume isolando por completo metade da frente do Parque Novo Mundo.

Moradores chegaram a arrancar os primeiros tarugos da estrutura da cerca, mas cerca de 30 operários do Menino Jesus foram até o local num gesto de intimidação, e a PM precisou ser chamada para evitar vias de fato. Sem um acordo, o caso foi parar na delegacia de polícia.

“Eles (a empresa) começaram a montar o tapume na direção do primeiro, que já tinha invadido a nossa área”, explica o presidente da Associação de Moradores do Novo Mundo, Edmundo Pinheiro.

O conflito entre a associação e o Menino Jesus vem se arrastando desde o ano passado, quando a empresa foi acusada de avançar sobre a rua de acesso do loteamento. Foi na direção desse tapume que avançou sobre a rua que a empresa começou a construir o novo tapume, motivo da tensão de ontem.

No ano passado, no início da obra, a empresa passou a usar a rua de acesso ao loteamento como entrada de caminhões de grande porte transportando materiais para a construção. Dois grandes portões foram abertos no acesso do loteamento, dificultando o trânsito de veículos particulares de moradores.

Depois que a associação procurou a prefeitura, a obra chegou a ser embargada, mas foi retomada nas últimas semanas. Uma ação judicial discute o assunto.

“Estamos pedindo que eles cumpram a lei, como obedecer os recuos, regramento de estacionamento e o respeito aos acessos do loteamento”, informou o presidente.

Já houve uma audiência de conciliação, mas sem acordo. A Associação de Moradores quer construir um muro percorrendo o acesso até a rodovia, mas o Menino Jesus diz que isso vai atrapalhar o empreendimento. A associação pretende informar a justiça que uma nova invasão está ocorrendo.

Nesta sexta-feira (21), representantes da associação se reuniram com a empresa encarregada de fazer readequações no projeto do atacarejo, e houve a garantia de que a propriedade do loteamento será respeitada.