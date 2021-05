Atiradores executam jovem na zona norte de Macapá

Vítima tinha passagens por vários crimes

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 24 anos foi morto a tiros, na noite desta sexta-feira (21), na zona norte de Macapá. Mateus Pinheiro Pereira tinha passagens pelos crimes de furto e roubo. A vítima ainda foi levada em um carro particular para o Hospital de Emergência de Macapá, mas já chegou sem vida.

O homicídio foi registrado por volta 23h, na Avenida Carlos Lins Cortes, nas proximidades da Praça Céu das Artes, no Bairro Infraero II.

De acordo com a Polícia Civil, Matheus foi surpreendido por dois homens que saíram de um carro branco já atirando. Testemunhas disseram ter ouvido os disparos e, quando saíram para ver o que estava acontecendo, avistaram a vítima caída e os suspeitos fugindo em direção ao carro que estava com as portas abertas, parado no outro lado da rua, e já com um motorista esperando.

Militares do 2º Batalhão fizeram buscas pela região, mas os atiradores não foram localizados.

O delegado Wellington Ferraz, titular da Delegacia de Homicídios, deu início às investigações, mas até a publicação da reportagem a motivação e a autoria do crime ainda eram desconhecidas.

“Ao longo da semana, a Polícia Civil dará resposta à comunidade”, finalizou Ferraz.