Bombeiros acham rastros, mas dizem que não há provas de que são dos meninos

Sem novas evidências, buscas são encerradas pela segunda vez

Cinco dias após a descoberta de novos vestígios na floresta, o Corpo de Bombeiros do Amapá voltou a anunciar o encerramento das buscas, na tarde desta quarta-feira (12). Os cinco militares retornaram ainda ontem para a base em Calçoene, a 370 km de Macapá, sem nenhuma nova pista do paradeiro dos garotos.

No último fim de semana, mateiros da região e parentes, que assumiram as buscas depois da primeira desistência, afirmaram ter encontrado pegadas, um pedaço de lona e galhos cortados numa área que ainda não havia sido vasculhada. A Polícia Civil foi comunicada e acionou o Corpo de Bombeiros.

No domingo (9), uma equipe com cinco militares voltou a entrar na floresta na área indicada pelos mateiros.

“(…) Foram realizadas buscas por mais elementos que indicassem a passagem humana, principalmente a dos menores, pela região, de acordo com o que foi relatado pelos mateiros da região e a Polícia Civil, ao acionar o CBM”, informou a corporação em comunicado à imprensa.

Os bombeiros encontraram os sinais relatados, mas sem provas de que teriam sido produzidos pelos meninos.

“De fato foram localizados sinais e rastros de aspectos mais antigos e, partindo desses, foram também encontrados outros com aspectos mais recentes, porém, foi constatado que provavelmente são de pessoas que ali passaram na busca pelos garotos. Essas informações serão repassadas à delegacia de Calçoene e às autoridades do município”.

Os garotos desapareceram no dia 8 de abril. No dia 26 de abril, os bombeiros declararam encerradas as buscas que tiveram apoio de policiais militares, GTA e uma equipe do Exército. A mãe de Renato Siqueira, de 13 anos, declarou que acredita que ele está vivo e acompanhado de Fabrício Oliveira, de 14 anos. Ela anunciou a continuidade das buscas por iniciativa de moradores e parentes.

Hoje, o encerramento das buscas foi anunciado pela segunda vez.

“Diante das informações colhidas e da realidade encontrada após as buscas realizadas, a equipe de Corpo de Bombeiros está retornando a Macapá”, confirmou o CBM.