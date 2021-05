Bombeiros mudam de ideia e decidem recomeçar buscas por garotos

Equipe com sete militares está voltando para a região

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Sete militares do Corpo de Bombeiros do Amapá viajaram para Calçoene, no fim da manhã deste sábado (15), para averiguar possíveis vestígios dos garotos perdidos na mata há 37 dias.

Na sexta-feira (14), diante de uma série de vídeos e fotos divulgados pelos mateiros que continuam as buscas, uma reunião definiu por mais uma tentativa, a terceira pelo Corpo de Bombeiros.

O capitão Izídio Júnior relatou que a corporação aguardava uma comunicação da delegacia de Calçoene que acompanha o caso, o que não ocorreu. Mesmo assim, para dirimir qualquer dúvida e com esperança de encontrar Renato Siqueira, de 13 anos, e Fabrício Oliveira, de 14 anos, “está indo uma equipe boa para fazer mais essa revisão na mata. A gente não pode ficar na dúvida, na dúvida sempre iremos atuar”, declarou o capitão.

O plano é que os militares fiquem pelo menos uma semana na região, com cinco homens na mata efetivamente e outros dois na cidade para resolver problemas logísticos e de apoio aos que estão nas buscas.

Desde que os vídeos começaram a surgir, as imagens foram analisadas com cautela pelos bombeiros.

“A retomada das buscas ocorreu após o aparecimento de vestígios, como pegadas, galhos quebrados e abrigos na região. O CBM esclarece que, apesar do surgimento desses vestígios, não quer dizer que os mesmos sejam dos menores, porém, nossos militares irão averiguar”, diz trecho da nota.

Ontem, as imagens da cabana, peconha e caroços de açaí supostamente roídos, repercutiram muito e fizeram o comando da corporação mudar de ideia.

Esta é a terceira vez que os bombeiros do Amapá enviam homens ao local. Na primeira etapa, militares da corporação entraram no terceiro dia de buscas, onde permaneceram por quase 20 dias com várias equipes da PM, GTA e Exército.