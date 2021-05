Bombeiros que procurariam meninos perdidos sofrem acidente na BR-156

A viatura capotou entre os municípios de Amapá e Calçoene.

Por OLHO DE BOTO

Na tarde de terça-feira (25), o veículo do Corpo de Bombeiros do Amapá (CBM/AP), que saiu de Macapá a caminho do município de Calçoene para a missão de buscas pelos dois adolescentes desaparecidos, sofreu um acidente na BR 156, próximo à localidade do Calafate, entre os municípios de Amapá e Calçoene.

A viatura capotou na estrada com os bombeiros militares tenente Pastana, cabo Samiro, cabo Bacelar, soldado Italo e soldado F. Cézar. Todos sofreram somente ferimentos leves por conta do impacto, mas estão bem.

Um dos bombeiros, cabo Samiro, conseguiu carona e foi até a sede do município de Calçoene para avisar sobre o acidente. Os outros militares ficaram no local.

O comando do CBM/AP já foi comunicado sobre o ocorrido e o suporte e atendimento às vítimas do acidente já foi solicitado.