Bope prende dupla que atirou em policial

Tentativa de homicídio ocorreu no Bairro dos Congós, na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Dois suspeitos de tentar matar um policial a tiros foram presos pelo Bope, na tarde deste sábado (8), no Bairro dos Congós, na zona sul de Macapá. O cerco à dupla ocorreu numa região de periferia com acesso pela 20ª Avenida da comunidade.

A ação contou com apoio do Batalhão de Força Tática ,1º Batalhão e do Grupo Tático Aéreo (GTA).

De acordo com a PM, após o crime, os dois homens utilizaram as pontes como rota de fuga e se esconderam numa casa, localizada numa área de difícil acesso. Mas, horas depois, foram encontrados.

O primeiro a ser preso foi Leonardo Brito Soares, de 22 anos, velho conhecido da polícia pela prática de roubos. Ele foi capturado por uma equipe da Ronda Ostensiva Tática Motorizada (Rotam) – Companhia do Bope.

“Ele pulou no lago, mas foi rapidamente capturado pela nossa equipe. Segundo o Leonardo, foi o Pio quem atirou no policial. Soubemos que, de ontem pra hoje, efetuaram dois roubos”, informou o subtenente Pascoal, da Rotam.

Já o comparsa dele, identificado como Vitor Hugo Campos Bastos, o Pio, de 23 anos, apontado como o autor dos disparos que acertaram o PM, tentou fugir pulando no lago, mas logo foi encontrado por militares de outra Companhia do Bope, o Comando de Operações Especiais (COE). Os policiais constataram que ele responde por roubo e está foragido da Justiça.

Ainda segundo a polícia, Vitor Hugo teria jogado a arma usada no crime dentro do lago. Com Leonardo, foram encontradas apenas 2 munições de revólver 38, mesmo calibre que atingiu o policial.

“No momento da prisão ele se desfez da arma usada no crime e se rendeu. Na versão deles, seria o Vitor Hugo que teria feito os disparos”, resumiu o tenente A. Leite, do COE.

A tentativa de homicídio contra o cabo Gonçalves, lotado no município de Laranjal do Jari, aconteceu na manhã de sábado, ele estava à paisana, visitando familiares quando foi atacado.

De acordo com a polícia, assim que os suspeitos notaram a presença de um estranho nas pontes, resolveram abordá-lo, e após a confirmação de que era um policial decidiram matá-lo. Eles acertaram dois tiros, no tórax e ombro.

O militar passou por cirurgia e prossegue internado, o estado de saúde dele ainda é delicado. Ele está respirando com auxílio de um ventilador mecânico.