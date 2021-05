Cabana, peconha e pegadas dividem opiniões sobre meninos perdidos

Para um bombeiro e um vereador ouvidos pelo Portal SN, os vestígios não são dos meninos. Mateiros pensam diferente e continuam nas buscas

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Desde a noite de quinta-feira (13), vídeos e fotos com pegadas e outros supostos vestígios dos garotos perdidos nas matas de Calçoene, há 370 Km de Macapá, dividem opiniões. Um vereador e o capitão Izidro, do Corpo de Bombeiros do Amapá, acreditam que não sejam rastros dos garotos. O ponto de visto é diferente para os voluntários que completaram hoje 11 dias dentro na floresta, após o encerramento oficial das buscas.

Capitão Izidro relembrou que na semana passada uma equipe da corporação foi até o local dos novos achados, mas nada foi confirmado e a equipe retornou.

O oficial falou ao Portal SelesNafes.Com nesta sexta-feira (14) que a corporação aguarda uma comunicação oficial da delegacia que investiga o desaparecimento de Renato Siqueira, 13 anos, e Fabrício Oliveira, de 14 anos, o que não ocorreu até o momento. Também declarou que os vídeos não estão datados, mas, mesmo que sejam atuais, fez questionamentos e levantou hipóteses.

Para ele, existem incoerências, pois seria improvável que os meninos ainda estivessem carregando uma peconha desde o dia 8 de abril, quando desapareceram. Quem está perdido, lembra o militar, quer ser encontrado.

“Então eles iriam deixar pistas, rasgar cacas de pau, deixar algum tipo de sinalização, direcionamento. Ninguém estaria preocupado em fazer acampamento lá, com rabo de jacú. Esse rabo de jacú a maioria das pessoas que sabe essas técnicas são pessoas que têm algum envolvimento com área militar e tal para se abrigar”, ensina ele.

“Então, é muito improvável que essas pistas todas aí sejam dessas crianças, mas o bombeiro está sempre à disposição para verificar qualquer novidade”, completou.

Na mesma linha, falou ao Portal SN o vereador de Calçoene Socorro Costa, que participou das duas primeiras etapas de buscas pelos garotos.

“Muita gente já andou nesses locais. Eles [os garotos] saíram só com um saco de cebola [peconha], agora aparece um saco amarrado no outro, um monte de pedaço de saco e esse barraco aí não é novo, não tem jeito de ser. Já passei temporada na mata no Cunani tirando açaí, então conheço um pouco. Infelizmente, não acredito que sejam pistas das crianças”, declarou o vereador Socorro.

No entanto, vídeos divulgados pelos mateiros, supostamente gravados nos dias 6, 8 e 13 de maio, mostram a cabana, caroços de açaí roídos, marcas em árvores, e relembram que os meninos teriam saído com uma peconha feita do mesmo material encontrado por eles. O primeiro vídeo foi gravado hoje (14), onde os mateiros reafirmam que todos os indícios mostram que os garotos permanecem vivos.

O Corpo de Bombeiros deixou em aberto a possibilidade de voltar às buscas, desde que haja solicitação oficial e os indícios guardem coerência.