Cadastro não dá certo, filas se formam e vacinação é antecipada

Maioria das pessoas não conseguia acessar os canais virtuais e de telefonia disponibilizados pela Prefeitura de Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Tinha tudo para dar certo, mas não deu. O prefeito Antônio Furlan (Cidadania) convocou a imprensa na manhã desta sexta-feira (14) para explicar as mudanças na vacinação em Macapá e, dentre elas, um cadastro pela internet e por telefone.

Porém, como a maioria das pessoas não conseguia acessar os canais virtuais e de telefonia disponibilizados, as filas se formaram e a PMM decidiu iniciar a vacinação às 21 horas desta sexta-feira (14).

Na quadra da Igreja Jesus de Nazaré, na região central de Macapá, por voltas das 18h já havia pelo menos 50 pessoas, com banquinhos e cadeiras guardando seu lugar na fila. A senhora Maria José Maciel da Silva, de 67 anos, era uma das primeiras da fila.

“Eu não consegui marcar no site, toda hora está congestionado. Todo mundo que está aqui não conseguiu se inscrever no site. Tentei telefonar e só dava ocupado. Não vou revezar com ninguém, vou ficar aqui até de manhã”, disse, determinada, Dona Maria José.

Na Praça Floriano Peixoto, Centro de Macapá, as filas de carro também já estavam formadas e tomavam conta já de quase toda a extensão das ruas que circundam a Floriano.

O comunicado da PMM informou que devido à instabilidade local da internet e o grande número de acessos, o cadastro não obteve êxito. Por isso, decidiu iniciar a vacinação hoje.

“Em respeito à população que já aguardava nas filas, a vacinação da segunda dose da Coronavac, para pessoas que estão com atraso, será realizada, nos drives da Praça Floriano Peixoto, Praça do Estádio Zerão, Policlínica, Rodovia do Curiaú e quadra da Igreja Jesus de Nazaré”, diz trecho do comunicado da PMM.

A vacinação nas escolas estaduais Maria Neuza do Carmo, Nilton Balieiro Machado e Maria de Nazaré Pereira, estão mantidas das 7h de sábado até às 19h.