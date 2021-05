Campanha arrecada leite materno e frascos de vidro

Iniciativa é da Fecomércio Amapá e do Banco Leite Humano do Amapá.

A Fecomércio Amapá e o Banco de Leite Humano do Amapá se uniram em uma campanha para arrecadação de leite materno e de frascos para armazená-lo. A iniciativa vai até o dia 17 de maio.

A união busca arrecadar potes de vidro semelhantes aos recipientes de café solúvel, que sejam transparentes, de tampa rosqueada de plástico, podendo ser de diferentes tamanhos. O pote é essencial para armazenar e transportar o alimento materno para crianças recém nascidas internadas em hospitais da cidade.

Os recipientes devem ter durabilidade e lacre, necessários para o processo de esterilização, higienização e armazenamento de leite humano.

Além da Fecomércio Amapá e do Banco de Leite, a campanha, que é em alusão ao mês em que se comemora o dia mundial de doação de leite humano, possui também a colaboração de empresas parceiras como supermercados e atacadões de Estado

Os pontos de arrecadação são nos supermercados Fortaleza (Macapá Shopping), Santa Lúcia (Padre Júlio) e Hiper Center (Trem), Favorito e Armazém Brasil Atacarejo.

As mães que desejam ser doadoras de leite devem apresentar o cartão de acompanhamento pré-natal e passar por uma avaliação clínica. As doações em domicílio devem ser agendadas por telefone, conforme orientação do Banco. É importante que não sejam fumantes, não consumam bebidas alcoólicas ou remédios controlados.

O Banco de Leite Humano funciona, de segunda à sexta-feira, de 7hs às 19hs, ao lado da Maternidade Mãe Luzia, localizado na Avenida FAB, Centro de Macapá.