Candidatos apresentam diplomas falsos no concurso da PM e são indiciados

Uma candidata confessou que pagou R$ 5 mil pelo documento

Por SELES NAFES

Cinco pessoas, entre elas três candidatos do concurso da Polícia Militar do Amapá, foram indiciadas pela Polícia Civil, nesta sexta-feira (21), acusados de apresentar diplomas falsos de nível superior no processo seletivo da corporação. Uma das candidatas confessou que pagou R$ 5 mil pela confecção do documento.

O crime começou a ser investigado em fevereiro, depois que a PM comunicou o fato durante a entrega de documentos para o curso de formação de soldados. Os candidatos já haviam sido aprovados em todas as etapas anteriores, e estavam na reta final do concurso.

Os diplomas eram de cursos de administração e educação física da Uninter (AP), Fama (AP) e Universidade Pitágoras (PR). As duas instituições negaram ter emitido os documentos e afirmaram que nunca chegaram a ter os acusados matriculados.

“A candidata que confessou o crime, apresentou diploma do curso de educação física de uma faculdade que nem tem turma formada nesse curso”, comentou o delegado Leandro Leite, da 6ª DP de Macapá, que conduziu as investigações.

Além dos diplomas, os documentos falsificados continham a grade curricular, notas e até menções honrosas.

Além dos três candidatos (dois homens e uma mulher), a polícia identificou outras duas pessoas acusadas de produzir os documentos. A Polícia Civil acredita que eles possam ter cometido outros crimes semelhantes. O inquérito será encaminhado para o Ministério Público.